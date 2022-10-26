Deutsche Bank kârını yüzde 475 artırdı

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, yatırım bankacılığı gelirlerinin etkisiyle üçüncü çeyrekte beklentilerden daha iyi mali sonuçlar elde etti.

Deutsche Bank üçüncü çeyrekte kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 475 artırdı. Hissedarlara dağıtılabilir net kâr 1 milyar 115 milyon euro oldu. Geçen yılın aynı döneminde sadece 194 milyon euro kâr elde edebilmişti.

Analistler ise 835 milyon euro kâr bekliyorlardı.