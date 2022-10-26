Deutsche Bank, net kârını 4’e katladı

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, net kârını bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar euroya çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu yılın 3. çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla Deutsche Bank, piyasalardaki yaklaşık 835 milyon euroluk beklentiye karşın 1,2 milyar euro kâr elde etti.

Geçen yılın 3. çeyreğinde 194 milyon euro kâr açıklayan banka, 2022'nin aynı döneminde net kârını 4 kat artırdı. Bankanın yıllardır süren kayıp ve cezalardan sonra ardı ardına 9 çeyrektir kâr açıklaması dikkati çekiyor.

Deutsche Bank Grubu'nun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net geliri de 2021'in aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 6,9 milyar euro oldu. Bankanın kurumsal müşterilerden gelirleri yüzde 25, özel müşterilerden gelirleri de yüzde 13 arttı.

Deutsche Bank, "giderek daha zorlayıcı" bir ekonomik ortam ve artan maliyet baskıları konusunda da uyarıda bulundu.