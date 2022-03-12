Deutsche Bank, tepkilerin ardından Rusya’dan çekilme kararı aldı

Bankadan yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası bankalar gibi yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uyumlu olarak, Rusya dışından çok uluslu müşterilerimize operasyonlarını azaltmada yardımcı olurken, Rusya'da faaliyetlerimize son verme sürecindeyiz." denildi.

Açıklamada, Deutsche Bank’ın Rusya'da yeni bir iş arayışında olmadığı da belirtildi.

Öte yandan, Goldman Sachs'ın ardından ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan da dünya genelinde hükümetlerin direktiflerine uygun olarak aktif şekilde Rusya'daki işlerini sonlandırdığı ve ülkede yeni bir iş arayışında olmadığını açıklamıştı.

Deutsche Bank’ın son kararı, tepkilerin ardından geldi

Deutsche Bank'ın Mali İşler Direktörü (CFO) James von Moltke, 10 Mart’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası büyük şirketlerin Rusya’dan çıkma kararlarına rağmen, Deutsche Bank'ın Rusya’daki operasyonlarını sona erdirmesinin “uygulanabilir” olmadığını söylemişti.

CNBC'ye konuşan Moltke, Deutsche Bank'ın Rusya’daki müşterilerine karşı sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bankanın Rusya’daki operasyonlarını sona erdirmeyi şu aşamada düşünmediğine işaret etmişti.

Moltke, “Müşterilerimizi desteklemek için oradayız. Ayrıca uygulanabilirliğine yönelik olarak konuşma gerekirse bu bizim için mevcut bir seçenek değil. Bu müşteri ilişkilerini yönetmek ve onların durumlarını yönetmelerine yardımcı olmak açısından da doğru bir şey olmaz.” demişti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline rağmen, Deutsche Bank’ın Rusya’daki faaliyetlerine sonlandırmaması yatırımcılar ve siyasiler tarafından eleştirilmişti.