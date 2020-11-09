Deutsche Bank'tan, ECB çağrısına ret

09 Kasım 2020

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ECB'nin kaldıraçlı finansman operasyonlarının önemli parçalarının durdurulması yönünde yaptığı çağrı Deutsche Bank tarafından reddedildi.

ECB'nin çağrısı, Deutsche Bank'ın çok uzun süredir en iyi performans gösterdiği alan olan kaldıraçlı finansmana yönelik yapılan rutin denetim sonrasında geldi.

Deutsche Bank, girişim sermayesi şirketlerine, yatırım fonlarına ve diğer şirket varlıkları alacaklara kredi (kaldıraçlı finansman) sağlanması alanında Avrupa'nın en büyük oyuncusu konumunda.