Deutsche Telekom, Hollanda birimini satıyor

Deutsche Telekom AG, Hollanda birimini Warburg Pincus and Apax Partners’a 5,1 milyar euroya (6,1 milyar dolar) satma konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma son yılların en büyük elden satışlarından birini oluşturuyor.

Yapılan açıklamaya göre, fon, T-Mobile Netherlands’ı, Deutsche Telekom ve yüzde 25 paya sahip girişim ortağı Tele2’den satın alacak. Tele2’nin ortaklıktaki payının değeri yaklaşık 860 milyon euro tutarında.

2021'in en büyük satın almalarından biri

Bloomberg’in derlediği verilere göre, anlaşma Avrupa telekom sektöründe bu yılın en büyük satın almalarından biri olacak. Warburg Pincus and Apax 2019 yılında Birleşik Krallık uydu şirketi Inmarsat Plc’yi 3,4 milyar dolara satın almıştı.

Satış ayrıca Apollo Global Management Inc. ve Hintli milyarder Mukesh Ambani’ye ait Reliance Industries Ltd.’nin de ilgisini çekmişti.