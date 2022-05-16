Dev bankalardan Rus kuruluşları ile takas planı

UniCredit ve Citigroup Rus finans kuruluşları ile varlık takası yapmayı değerlendiriyorlar.

Financial Times'ın haberine göre, Rusya operasyonlarından çekilmenin yaratacağı yüksek zararlardan kaçınmak isteyen UniCredit SpA ve Citigroup, bu varlıklar için Rus finans kuruluşları ile takasa girmeyi değerlendiriyorlar.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan verilen habere göre UniCredit, CEO Andrea Orcel'in Rus pazarından çekilmeyi değerlendirdiklerini açıklamasından bu yana Rusya'daki bağlı ortaklığı için Rus finans şirketlerinden bir çok teklif almış durumda.

UniCredit'e tekliflerden birinin Rusya'nın en zenginlerinden Vladimir Potanin'e ait olan Interros Group'tan geldiğini belirten kaynaklar, AB, İngiltere veya AB'nin yşaptırım listesinde olmayan Potanin'in teklifinin UniCredit tarafından reddedildiğini de ifade ettiler.