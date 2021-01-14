Dev havayolu şirketi 12,4 milyar dolar zarar açıkladı

ABD'nin önde gelen uluslararası hava yolları firmalarından Delta, COVID-19 salgınının etkisiyle 2020'de 12,4 milyar dolar zarar ettiğini bildirdi.

Şirket, 2020'nin 4'üncü çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre, Delta Hava Yolları geçen yılın son çeyreğinde 755 milyon dolar zarar açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 1,1 milyar dolar kar elde etmişti.

COVID-19 salgınının etkisiyle 2020 genelinde ise 12,4 milyar dolarlık zararla karşılaşan şirket, 2009'dan bu yana ilk kez yıllık bazda zarar açıkladı. Delta Hava Yolları, 2019'u ise 4,8 milyar dolar karla kapatmıştı.

Delta Hava Yolları Üst Yöneticisi Ed Bastian, konuya ilişkin açıklamasında, şirketin tarihindeki en zor yılı geride bıraktığını belirtti. Bastian, 2021'nin toparlanma yılı olacağı konusunda iyimser olduğunu ifade etti.