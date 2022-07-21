Didi'ye 1,2 milyar dolar ceza

Çin Siber Alem İdaresi (CAC) bir yıldan daha uzun süren soruşturmanın ardından veri güvenliği yasalarını ihlal ettiğini belirlediği mobil taksi, sürüş paylaşım şirketi Didi Global'e 8,02 milyar yuan (1.2 milyar dolar) ceza kesti.

Soruşturma sonunda yayınlanan rapora göre, Didi Global'in veri güvenliği yasalarını ihlali 2015 yılında başladı ve 7 yıldan uzun sürdü. Şirket, kullanıcı bilgilerini yasa dışı olarak topladı ve veri işleme faaliyetleri ile ulusal güvenliği ciddi şekilde etkiledi.

Didi Global Başbakanı'na ve Yönetim Kurulu Başkanı'na 1'er milyon yuan ceza verildi.

CAC, Didi Global'in veri güvenliği yasalarını ihlal ettiğine dair soruşturmayı Şirket'in NYSE'de halka açıldığı 30 Haziran 2021'den kısa süre sonra başlatmıştı.