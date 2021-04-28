Dijital Çin Zirvesi'nde 50 milyar dolarlık 523 yatırım imzası atıldı

Dördüncü Dijital Çin Zirvesi süresince imzalanan 523 proje ekseninde 318,8 milyar yuan (yaklaşık 50 milyar dolar) tutarında yatırım karara bağlandı. Söz konusu projelerin yapay zeka, 5G, endüstriyel internet ve blokzinciri gibi alanları kapsıyor olmaları, zirvenin dijital teknoloji ve endüstriyel işbirliği alanlarındaki değiş tokuş platformu olarak rol ve işlevini ortaya çıkarmış oldu.



Öte yandan zirve sırasında ilk kamuya açık dijital Renminbi sergisi de organize edildi. Bu çerçevede China National Nuclear Industry ve State Grid'in de aralarında bulunduğu devlet girişimleri, dijital dönüşüme ilişkin inovasyonlarını gösterdi. Hem çevrimiçi hem de canlı olarak organize edilip iki gün süren düzenleme yedi bölümden oluştu. Bunlar arasında ana forum, bir sergi, 20 adet alt forum ve bir inovasyon yarışması vardı.



Perşembe gününe kadar sürecek olan sergi ise aralarında ürün ve hizmetlerini sergileyen Huawei, Alibaba ve Tencent gibi teknoloji devlerinin ve 36 devlet şirketinin de bulunduğu 54 büyük girişimin katılımıyla gerçekleşiyor. Belirtildiğine göre sergi, yalnızca pazartesi günü 120 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.