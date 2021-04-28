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Dijital Çin Zirvesi'nde 50 milyar dolarlık 523 yatırım imzası atıldı

Dijital Çin Zirvesi'nde çeşitli alanlarda 50 milyar dolarlık 523 yatırım imzası atıldı.

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Dördüncü Dijital Çin Zirvesi süresince imzalanan 523  proje ekseninde 318,8 milyar yuan (yaklaşık 50 milyar dolar) tutarında  yatırım karara bağlandı. Söz konusu projelerin yapay zeka, 5G,  endüstriyel internet ve blokzinciri gibi alanları kapsıyor olmaları,  zirvenin dijital teknoloji ve endüstriyel işbirliği alanlarındaki  değiş tokuş platformu olarak rol ve işlevini ortaya çıkarmış oldu.

Öte yandan zirve sırasında ilk kamuya açık dijital Renminbi sergisi de  organize edildi. Bu çerçevede China National Nuclear Industry ve State Grid'in de aralarında bulunduğu devlet girişimleri, dijital dönüşüme  ilişkin inovasyonlarını gösterdi.  Hem çevrimiçi hem de canlı olarak  organize edilip iki gün süren düzenleme yedi bölümden oluştu. Bunlar  arasında ana forum, bir sergi, 20 adet alt forum ve bir inovasyon  yarışması vardı.

Perşembe gününe kadar sürecek olan sergi ise aralarında ürün ve  hizmetlerini sergileyen Huawei, Alibaba ve Tencent gibi teknoloji  devlerinin ve 36 devlet şirketinin de bulunduğu 54 büyük girişimin  katılımıyla gerçekleşiyor. Belirtildiğine göre sergi, yalnızca  pazartesi günü 120 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti. 