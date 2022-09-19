Dijital euroyu geliştirecek 5 şirket belli oldu

ECB, dijital euro için bir prototip geliştirilmesine destek verecek 5 şirketi seçti. Bu 5 şirket arasında Amazon da yer aldı.

ECB'nin seçtiği diğer banka ve şirketler İspanya'dan CaixaBank, Fransa'dan Worldline SA, İtalya'dan Nexi ve EPI oldu.

Bu 5 banka ve şirket, Nisan ayında ECB'ye başvuru yapan 54 banka ve şirket arasında seçildi.

ECB yaptığı açıklamada, amaçlarının bir dijital euronun arkasındaki teknolojinin bu şirketler tarafından geliştirilecek prototipler ile entegre olacağını görmek olduğunu vurguladı.