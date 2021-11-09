Dijital Yuan ve Ruble için açıklama geldi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya'nın dijital ruble platformunun bir prototipini 2022 yılının ilk çeyreğinde hazır etmeyi ve dijital ruble için nihai kararını vermeden önce bu prototipi gelecek yıl içinde test etmeyi beklediğini söyledi.

Nabiullina, Rusya'nın ulusal dijital ruble platformunu gelecekte diğer merkez bankası dijital para sistemleri ile bağlantılı hale getirmenin yollarını düşünmesi gerektiğini de söyledi.

Dijital Yuan'ın piyasalara etkisi test edilecek

Çin'den gelen açıklama ise Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, Merkez bankası dijital parası yurt içi bireysel ödemelerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını aktardı. Merkez bankası dijital parasını sabırlı şekilde geliştirmeye devam edeceklerini dile getiren Gang, "Dijital yuanın (E-CNY) para politikası ve finansal piyasalara etkisi test edilecek. Sınır ötesi dijital ödemeler daha karmaşık konular içeriyor" açıklamalarında bulundu.