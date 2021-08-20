Dolar endeksi 9,5 ayın zirvesinde

Hilal SARI



COVID-19 pandemisinin Delta gibi yeni varyantlarla ekonomileri güçlü talebe rağmen olumsuz etkileyebileceğinin anlaşılması ve küresel ekonomik büyümeyi bir süre daha öteleyebileceği endişesi küresel yatırımcılarda risk iştahını yeniden kaçırmaya başladı.Özellikle foreks yatırımcılarının güvenli varlık arayışı ile dolar, diğer para birimleri karşısında 9,5 aylık rekorunu 93,59 düzeyiyle bir kez daha tazeledi.



Doları diğer altı büyük para birimine karşı izleyen dolar endeksi bu hafta yaklaşık yüzde 1’lik bir yükseliş kaydederek son iki ayın en büyük haftalık rallisini yapmış oldu. Endeks perşembe günü Delta endişeleriyle 93 üzerindeki yerini sağlamlaştırdıktan sonra bugün TSİ 14:30 itibariyle gün içinde 93,68 düzeyine kadar ilerlemeye devam etti.



“Büyüme görünümü daha karamsar”



ING para birimi analistleri bir müşteri notunda doların ticaretteki ağırlığına bağlı olarak endeksin yeni zirveleri zorladığını belirterek “Bu ABD Hazine tahvillerinde bir düşüş görülen dönemde gerçekleşiyor - tarihsel olarak böyle bir hareket büyümeye ilişkin öngörülerde daha karamsar bir tavrı sergiler” değerlendirmesini yapıyor.



“Dolara talep endişeli çıkışlarla daha da artacak”



ING analistlerine göre Fed tapering’e hızla yaklaşıyor olsa da özellikle ABD dışındaki büyüme hikayeleri konusunda endişeleri artan yatırımcıların çıkışlarıyla dolara olan talep önümüzdeki günlerde daha da artacak.



Çarşamba günü açıklanan Fed’in temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar, FOMC üyelerinin bu yılın ilerleyen aylarında varlık alımlarının azaltılmasını beklediklerini göstermişti.



Sydney’deki temkinli ve Batı ülkelerine göre çok daha az vakada uzatılan karantinalarla Avustralya doları dolar karşısında 9,5 ayın en düşük düzeyi olan 0,71 düzeyine kadar gerilerken, tek bir vaka için 3 gün karantina getiren Yeni Zelanda’nın para birimi kiwi de 0,67 dolar ile dokuz ayın en düşüğünde.



Kanada doları da petrol fiyatlarında talebe ilişkin görünümün bozulmasıyla yaşanan düşüşten etkilenerek 1,29 dolara kadar gerileyerek sekiz ayın en düşük düzeyini gördü.



Eylül toplantısında faizleri ilk artıran ekonomilerden biri olacak olan Norveç’in kronu da sıkılaşma adımına kesin gözüyle bakılmasına rağmen petrol fiyatları ve küresel büyümeye ilişkin endişelerle iki gündür kayıplar yaşıyor. Euro, kron karşısında dün yüzde 0,7 güçlenerek 10.625 düzeyine yükseldi.



Parite 1,16’da yatay

Euro/dolar paritesi ise önceki gece 9,5 ayın en düşük düzeyi olan 1,16655’i gördükten sonra sakin bir seyirde ve TSİ 14:41’de çok hafif düşüşle 1.1671 düzeyinden işlem gördü. Ödemeler şirketi Equals Money’den ekonomist Jeremy Thomson-Cook “Hisse piyasalarında düşüşler ve emtia fiyatlarında düşüşler tek bir anlama geliyor: Yatırımcılar daha güvenli bir liman aradığı için daha güçlü bir dolar görüyoruz.”



Güvenli liman olarak görülen Japon yeni de risk endişeleriyle güçlendi ve dolar/yen yüzde 0,2 düşüşle 127,96’ya geriledi.



Perakende satışları temmuzda sürpriz şekilde düşen İngiltere’nin sterlini ise hem dolar hem de euro karşısında bir ayın en düşük düzeyine geriledi.



Çin’in teknoloji şirketlerine yönelik düzenlemeleri ve Delta varyantının büyümelere gölge etmesiyle gelişen piyasa paraları da kötü bir hafta geçirdi. Yuan dolar karşısında 6,51 ile üç haftanın en düşüğüne geriledi. Dış piyasada 6,50 düzeyi de görüldü.