“Dolar endeksindeki yükseliş devam edecek”

Hilal SARI

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2-3 Kasım toplantısının tutanakları Federal Açık Piyasa Komitesi’nde daha çok üyenin tapering’i hızlandırmak ve faiz artışlarına daha erken başlamak istediğini gösterdi. Yüksek enflasyon devam ederse piyasa izleyicilerine göre Fed sıkılaşmayı hızlandıracak. Enfl asyonun hala yüksek seyretmesi ve 31 yılın zirvesi olan yüzde 6,2’ye gelmiş olması ve başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde artan COVID-19 vakaları uzmanlara göre doların önümüzdeki dönemde de güçlenmesine yol açacak. Finans kuruluşları hem ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler hem de Fed’in artık odağında olan enfl asyonla mücadelenin sıkılaştırmayı hızlandıracağı beklentisiyle Euro karşısında 16 ayın, Japon Yeni karşısında 5 yılın zirvesini gören doların yükselişini sürdüreceği görüşünde. Faiz piyasalarında Fed’in Mayıs 2022’de faiz artışına gitmesine yüzde 60 olasılık verilirken, 2022’de 3 faiz artış olmasına yüzde 93 olasılık veriliyor.

"Dolar canavar modda ve düşmek de istemiyor"

ABD merkezli Wells Fargo’nun ekonomik görünüm raporunda da enfl asyon baskılarının hem ABD’de hem dünyanın geri kalanında devam ederek 2022’nin büyük bir kısmında doları destekleyeceği öngörülüyor. Rabobank da doların 2022’yi diğer para birimleri karşısında güçlü geçireceği ve bu trendin tersine dönmesinin gelişen piyasalarda geniş bazlı bir iyileşme görülene kadar yaşanmayacağı görüşünde.

Melbourne merkezli brokerlik şirketi Pepperstone’dan araştırma direktörü Chris Weston endeksteki yükselişi “Dolar canavar modda ve düşmek de istemiyor” ifadeleriyle açıklıyor. Ancak Weston dolara karşı aşırı bir yönelme olması durumunda aşağı yönlü riskler de olduğunu ekliyor.

ANZ stratejisti John Bromhead de “Dolar tüm G10 para birimleri karşısında güçleniyor” diyerek ABD piyasalarının kapalı olduğu Şükran Günü tatilinde tatiksel bir konsolidasyon görülebileceğini belirtiyor.

ABD ekonomisinden gelen veriler de yükselişi destekliyor

Çarşamba günü açıklanan ABD verileri de dolardaki yükselişte etkili oluyor. 3. çeyrek GSYH büyümesinin yukarı yönlü yüzde 2,1’e revize edilmesi, haftalık işsizlik başvurularının yılın en düşük düzeyine gerilemesi, kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksinde yıllık yükselişin yüzde 4,1’e ulaşması ve enflasyonun ekimde 31 yılın zirvesi olan yüzde 6,2’ye yükselmesi dolardaki güçlenişin temel nedenleri arasında. Enfl asyon ve harcamalardaki yükseliş Fed yetkililerinin muslukları daha hızlı kapatmasını tetikleyecek unsurlar olarak kabul ediliyor.

CMC Markets piyasa analisti Michael Hewson ise notunda “Çarşamba günü ABD’den gelen işsizlik başvuruları, kişisel harcamalar ve enfl asyon verilerine baktığınızda bekleyebileceğiniz tek şey endişelerin daha da artması ve Fed’in 14-15 Aralık toplantısında daha hızlı bir sıkılaşma duyurması için çağrıların çoğalması olur” diyor.

National Australia Bank’tan Ekonomi Direktörü Tapas Strickland ise “ABD ekonomisi titanyum statüsünü geri kazandı. Normalde güvercin kabul edilen (San Francisco Fed Başkanı Mary) Daly’nin bile hafif şahin konuşması da dolardaki güçlenişe destek verdi” diyor. Daly önceki gün Fed’in tahvil alımlarını azaltma hızının artırılmasına açık olduğunu söylemişti.

UBS: Tahvil getirilerindeki tırmanış sürecek

Piyasaların artık Fed’den sadece tahvil alımını daha hızlı azaltmakla kalmayıp 2022’de 2’den de fazla faiz artışı olabileceğini fiyatlaması ABD’de tahvil getirilerini de yükseltiyor. 10 yıllık ABD tahvili getirisi çarşamba günü yüzde 1,6930 düzeyine kadar yükseldi. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS’ten analist Giovanni Staunovo ise tapering devam ettiği sürece ABD’de tahvil getirilerinin yükseleceği görüşünde. Şükran Günü nedeniyle ABD hisse ve tahvillerinde hareket olmayacak ve cuma işlem günü de yarım gün olacak.

4. dalga ve güvercin ECB Euro/dolar paritesine yaramıyor

ING stratejistleri ise dünkü müşteri notunda “Ticaret ağırlıklı dolar endeksi sepetinde Avrupa para birimleri bulunduğundan, daha şahin bir Fed ve Avrupa’da 4. dalga dolar endeksini güçlendiriyor” diyor. Almanya başta olmak üzere büyük ekonomilerde artan vakalar ve karantina gibi sıkı önlemlerin tekrar değerlendiriliyor olması sadece bu ay yüzde 3’e yakın düşen paritenin yeni dipler görmesine neden olabilir. Westpac analistleri Avrupa’da kısıtlamalar artarken ECB’nin söylemlerinde bir değişiklik olmadıkça 1,25 seviyesinin altına kırılmalarda kısa bir sürede 1,10 hatta 1,00 düzeylerinin bile görülebileceği görüşünde. Avrupa genelinde yüksek enfl asyon da Avrupa’da tüketicilerin güvenini zedeliyor. Dün açıklanan GfK Almanya tüketici güveni endeksi beklentilerin üzerinde düşerek -1,6’ya geriledi. Almanya 4. dalga vakalara rağmen 3. çeyrekte yıllık yüzde 2,5 büyüme açıklarken, bir önceki çeyreğe göre büyüme beklentilerin altında yüzde 1,7 oldu. Ekonomistlerin çeyreklik büyüme beklentisi yüzde 1,8’di. ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması sonrası euro/dolar paritesi dün TSİ 17:22’de 1,1218 düzeyinden işlem gördü. Parite çarşamba günü 18 ayın en dip düzeyi olan 1,1186 seviyesine kadar inmişti.

Japon Yeni'ne karşı 5 yılın zirvesinde

Fed’in varlık alımlarını azaltmasının bahsi bile geçmediği Ocak 2021’de 89 düzeyinde olan dolar endeksi, Fed tutanakları ardından 16 ayın zirvesi olan 96,853 düzeyine kadar yükseldi. Doların altı para birimi karşısındaki hareketini izleyen endekste kasım ayının başından bu yana yüzde 2,7’lik bir yükseliş görüldü. Dolar/ japon Yeni'nde yaklaşık 5 yılın zirvesi olan 115,3 düzeyi görüldü ve bazı analistler 116 düzeyinin de yakın olduğu görüşünde.

■ Sterlinin gözü BoE faiz artışında

Geçtiğimiz ay piyasaları faiz artışına gitmeyerek şaşırtan İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artışlarına başlayacağı beklentileri ise çarşamba günü dolar karşısında 1,3317 ile 11 ayın en düşük düzeyini gören sterlini güçlendiriyor. BoE Başkanı Andrew Bailey’nin dün akşamki konuşması öncesinde sterlin/dolar yüzde 0,14 yükselişle 1,3346’ya yükseldi.

■ G. Kore'den bir faiz artışı daha

ABD başta olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme gelişen ekonomilerde de devam ediyor. Son olarak Güney Kore Merkez Bankası da pandemi başından bu yana ikinci kez faiz artırdı ve politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1’e yükseltti. Banka artan hane haklı borçları ve enfl asyon konusundaki endişelerle faiz artırım kararı alındığını vurguladı ve 2022 için enfl asyon beklentisini yüzde 1,5’ten yüzde 2’ye yükseltti. Analistler bankanın sıkılaşmaya devam etmesini ve politika faizinin 2022 ilk çeyreğinde yüzde 1,25’e 2022 sonu itibariyle de yüzde 1,5’e yükselmesini öngörüyor.