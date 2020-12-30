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Dolar, euro karşısında 2 yılın en düşük düzeyine çekildi

Dolar, euro karşısında Nisan 2018'den bu yana en düşük düzeyine geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'de 600 dolarlık COVID-19 yardım çeklerinin dağıtılmaya başlamasıyla dolar endeksinde görülen zayıflama etkisiyle dolar, euro ve diğer kimi para birimleri karşısında son 2 yılın en düşük düzeyine geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın COVID-19 destek paketini imzalamasıyla başlayan dolar endeksindeki gerileme, ABD Senatosu çoğunluk lideri Mitch McConnell'ın Başkan Donald Trump'ın 600 dolarlık COVID-19 yardım çeklerini 600 dolardan 2 bin dolara yükseltilmesi çabalarını engellemesiyle endeksteki düşüş hızlandı.

Euro, dolar karşısında yüzde 0,24 kazanımla, son 2 yılın en yüksek düzeyi olan 1,22949 değerine kadar yükseldi.