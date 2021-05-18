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Dolar önemli para birimleri karşısında değer kaybetti

Dolar, başta euro ve yen olmak üzere önemli para birimleri karşısında değer kaybetti. WSJ Dolar Endeksi hafif şekilde gerilerken, doların euro karşısında değer kaybı yüzde 0,13 oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Mitsubishi Tokyo Financial Group (MUFG) analistleri yaptıkları değerlendirmede, doların büyük para birimleri karşısında değer kaybettiğini açıkladı ve Fed'in enflasyon hızlansa da gevşek para politikasını devam ettirmesinin kısa vadede doların  zayıflatmaya devam edebileceğini, ancak yıl içinde bu durumun değişeceğini savundu.

Gevşek para politikasının yüksek enflasyon ile bir araya gelmesinin  enflasyondan arındırılmış getiriler üzerinde baskı yarattığını ve  bunun dolar için negatif olduğunu ifade eden MUFG, "Eğer Fed  yüksek enflasyona ve güçlü ekonomik büyümeye varlık alımlarını azaltmaya başlayarak yanıt vermesi halide dolar yükselebilir, ancak bu yılın  ilerleyen bölümünü bir hikayesi olacak" değerlendirmesini yaptı.