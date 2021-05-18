Dolar önemli para birimleri karşısında değer kaybetti

Mitsubishi Tokyo Financial Group (MUFG) analistleri yaptıkları değerlendirmede, doların büyük para birimleri karşısında değer kaybettiğini açıkladı ve Fed'in enflasyon hızlansa da gevşek para politikasını devam ettirmesinin kısa vadede doların zayıflatmaya devam edebileceğini, ancak yıl içinde bu durumun değişeceğini savundu.



Gevşek para politikasının yüksek enflasyon ile bir araya gelmesinin enflasyondan arındırılmış getiriler üzerinde baskı yarattığını ve bunun dolar için negatif olduğunu ifade eden MUFG, "Eğer Fed yüksek enflasyona ve güçlü ekonomik büyümeye varlık alımlarını azaltmaya başlayarak yanıt vermesi halide dolar yükselebilir, ancak bu yılın ilerleyen bölümünü bir hikayesi olacak" değerlendirmesini yaptı.