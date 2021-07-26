Dolar ve tahvil Fed öncesi düşüşte

Hilal SARI



COVID-19 pandemisinden ilk çıkan Çin’de bile ocaktan bu yana en yüksek yeni COVID-19 vaka sayılarına ulaşılması, sel felaketlerinin Çin ve Almanya’da tedarik zincirlerine olumsuz etki etmesi ve Avrupa’nın birçok ülkesinde kısıtlamaların kısmen geri gelmesi ekonomik görünüme ilişkin endişeleri bir kez daha tetikliyor. Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirisi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) iki günlük toplantısı öncesinde düşüş eğiliminde.

Dolar endeksi bugün diğer para birimleri karşısında yüzde 0,2 düşüşle 92,68’e kadar gerilerken, 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi de gün içinde yüzde 1,221 düzeyine kadar geriledi. Birçok ülkede rekor COVID-19 vakalarının görülmesi ve ABD’de aşılamanın yaygınlaşmasına rağmen aşı olanlara maske zorunluluğunun geri getirilmesinin düşünülmesi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Fed gibi merkez bankalarının “tehlike hala geçmedi” uyarılarını destekler nitelikte.

ING: Dolar yükselmese de gücünü korur

Fed’in yarın başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında ise desteklerin ne zaman geri çekilmeye başlayacağı konusunda hararetli tartışmalar olması bekleniyor çünkü FOMC üyelerinde bu konuda keskin bir fikir ayrılığı görülmeye başladı. ING Bank, “Tapering” konuşmalarına rağmen bu toplantıda herhangi bir politika değişikliği olmayacağını öngörüyor ve Ağustos ayında Jackson Hole toplantısında konunun etraflıca ele alınmasını bekliyor. Banka Fed toplantısı öncesinde zayıflasa da doların hayli güçlü bir düzeyde olduğunu, eylülde bir tapering mesajı gelebileceğini ve küresel büyüme görünümünde yaşanan karışık seyir sebebiyle doların yükselmese de gücünü koruyacağını öngörüyor.

Rabobank ise FOMC üyelerinin tahminlerinden oluşan dotplot grafiğinde değişiklik olmadığını ve üyelerin 2023’te 25’er baz puanlık iki faiz artışı beklediğini söylüyor. Ancak bankaya göre enflasyonun ve pandeminin seyri bu durumu değiştirebilir.

“Fed öncesi tek yükselen altın”

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS analisti Giovanni Staunovo, Fed’in yarın başlayacak iki günlük FOMC toplantısı öncesi tüm varlık sınıflarının düşüyor olması nedeniyle yatırımcıların sadece altını hedge olarak kullandığına dikkat çekerek şöyle diyor: “Tüm diğer varlıklar düştüğü için, hedge olarak birtek altın altın var. Yönelim değişince de tekrar likite dönüyorsunuz. Sarı metal uzun vadeden ziyade kısa vadeli trade için kullanılıyor.” Spot altının onsu bugün hafif yükselişle 1.800 doların üzerindeki seyrini korudu ve TSİ 16:00 itibariyle 1.802 dolardan işlem gördü. Kinesis piyasa analisti Carlo Alberto De Casa, Reuters’a verdiği demeçte “Fed Başkanı Jerome Powell’den gelecek herhangi bir güvercin mesaj altın fiyatları için pozitif olacaktır” değerlendirmesini yapıyor ve doların güvercin mesajla daha da zayıflayabileceğini öngörüyor.

Yatırımcı 2 milyar $ Çin hissesi sattı

Fed toplantısı öncesi küresel hisse piyasalarının canını sıkan bir diğer gelişme de Çinli otoritelerin eğitim şirketleri üzerindeki baskılarını artırması oldu. Geçen hafta basına sızan taslak düzenleme 100 milyar dolar büyüklükteki eğitim sektöründe şirketlerin kâr elde etmesini, sermaye toplamasını, yurtdışında halka arz olmasını veya yabancı yatırım almasını engellemeyi öngörüyor. Haberler cuma günü sektörün en büyük üç şirketinin değerini 16 milyar dolar eritirken, sadece pazartesi günü küresel yatırımcıların 2 milyar dolar (12,8 milyar yuan) değerinde Çin hissesi satmasına yol açtı. Şangay, Shenzhen ve Hong Kong borsalarında görülen satışlar son bir yılda görülen en keskin satış dalgası oldu. Çin’in amacı yetkililerin açıklamalarına göre eğitimi daha erişilebilir hale getirmek ancak bu karar BlackRock, Tencent, Sequoia ve SoftBank’ın Vision Fund’ı gibi yatırımcıların milyarlarca dolarlık yatırımını tehdit ediyor.