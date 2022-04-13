Dolar, yen karşısında 20 yılın zirvesinde

Japonya’da ultra gevşek para politikalarının devam etmesi ancak ABD’de sıkılaşma döngüsünün enflasyonla mücadele amacıyla daha da hızlanması Japon yenini dolar karşısında 20 yılın en düşük düzeylerine geriletti.

Dolar/yen çarşamba gün içinde yüzde 1’e yakın düşüşle en son 2002 yılında gördüğü 126,31 düzeyine kadar çıktı. Societe Generale stratejistleri doların hem Euro hem de Japon yeni karşısındaki güçlü seyrinin devam edeceğini öngörüyor.

Dolar endeksi ise sıkılaşma patikasından sapma olmayacağını dile getiren Fed yöneticilerinin yorumlarıyla tekrar 100’ün üzerinde.

ABD önceki gün açıklanan ve yüzde 8,5 ile 40 yılın zirvesini yenileyen enflasyon, çekirdek tüfedeki yavaşlama nedeniyle bazı uzmanlarca ‘zirve yakınlaştı’ şeklinde yorumlandı. Ancak dün açıklanan ABD ÜFE beklentilerin de üzerinde yıllık bazda yüzde 11,2 arttı. Beklenti aylık yüzde 1 artışla yıllık ÜFE’nin yüzde 10,5’e yükselmesiydi.

Çekirdek ÜFE’de de artış beklentilerin üzerinde aylık yüzde 1, yıllık yüzde 9,2 oldu.