Dolarda 17 yılın en kötü son çeyreği

Sidney merkezli CMC Markets Baş Stratejisti Michael McCarthy, Reuters’a verdiği demeçte “Dünya 2021’deki büyümeye ilişkin iyimserleştikçe, dolar daha da yumuşadı” diyor. Dolar endeksi de gelişmelere paralel Nisan 2018’den bu yana ilk kez 90 düzeyinin de altına indi ve dün TSİ 15:30 itibariyle 89,767 düzeyine kadar geriledi. McCarthy dolarda zayıflamanın devam edeceği ihtimalinin masada olduğuna da vurgu yapıyor.

Altın ve petrole yarıyor

Dolardaki düşüş altın ve petrole de yarıyor. Altın Fed sonrası dün yüzde 1 yükselişle 1.883 dolar/ons düzeyine kadar çıkarken, petrol fiyatlarında da ABD’de azalan stokların da etkisiyle dokuz ayın zirvesi görüldü. Brent petrolün varili 51,90 dolara kadar yükselirken, WTI varili dün gün içinde 48,59 dolara kadar çıktı. Önceki gün Nasdaq endeksinde tarihi rekorun bir kez daha tazelenmesi de risk İştahının önemli göstergelerinden. Financial Times’da yer alan bir analizde de “Faizler sıfıra yakın oldukça hisselerde düşüş olmayacağı” değerlendirilmesi yapılıyor. İngiltere Merkez Bankası’nın tahvil alımlarının hızını 2021’in başında da korumaya devam edeceğini duyurması ise sterlindeki umutlu yükselişe engel olmadı. Sterlin, dün dolar karşısında 1,36 düzeyinin de üzerine çıktı. ABD’nin önceki gün para birimi manipülatörü listesine aldığı İsviçre’de ise merkez bankası (SNB) pandeminin neden olduğu krize yastık olması için genişlemeci para politikalarını ve foreks piyasasına müdahalelerini sürdüreceğini söyledi.

Tahvil alımına devam edecek

Ekonomiye uzun bir süre daha destek sağlamaya devam etmeleri gerekeceğine vurgu yapan Fed Başkanı Jerome Powell, önceki günkü basın toplantısında “son aylarda toparlanma hızının yavaşladığına” dikkat çekti. Fed tahvil alımlarına tam istihdama ve enflasyon hedefine doğru “kaydadeğer bir ilerleme olana kadar” devam edeceklerini bir kez daha yineledi. Banka ABD ekonomisine ilişkin tahminlerinde de bu yıl için ve 2021 için yukarı yönlü bir revizyon yaptı; bu yıl için %2,4 daralma, 2021 için %4,2 büyüme öngörüyor.