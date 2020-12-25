Doların global rezerv para birimleri içinde payı azaldı

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, doların global rezerv para birimleri içinde payı 2020 3'ncü çeyrekte bir miktar azaldı. İkinci çeyrekte yüzde 61,2 olan doların payı üçüncü çeyrekte yüzde 60,4'e geriledi.

Doların payı 2019 üçüncü çeyrekte ise yüzde 61,5 olmuştu.

IMF verilerine göre global rezervler üçüncü çeyrekte bir önceki çeyrekteki 12 trilyon 12 milyar dolardan 12 trilyon 254 milyar dolara yükseldi. Dolar cinsinden tutulan rezervler 60 trilyon 937 milyar dolar oldu.

Üçüncü çeyrekte global döviz rezervleri içinde euronun payı ikinci çeyrekteki yüzde 20,1'den yüzde 20,5'e yükseldi. Euro'nun rezervler içinde payı 2009'da yüzde 28'e kadar çıkmıştı.