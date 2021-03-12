Doların gözü Fed’de olacak

Yatırımcılar, ekonomi yeniden açıldığında, büyük mali teşvik ve bastırılmış tüketici talebi nedeniyle enflasyonda artış olabileceği konusunda endişelilerdi, ancak ABD’de enflasyonun beklentilere doğrltusunda açıklanmasıyla endişelere bir nebze su serpse de ABD 10 yıllık tahvillerinin getirisi yüzde 1,6 düzeyine yükseldi. Bir çok ekonomist Fed’in getiri eğrisi kontrolü uygulamadığı takdirde tahvil getirilerinin yüzde 2 düzeyine yaklaşacağını öngörüyor. Uzmanlara göre ABD ve Avrupa devlet tahvilleri arasındaki fark da açılmaya devam edecek.

Nordea analisti Sebastien Galy, Avrupa ve ABD arasındaki faiz oranı eğrisinin genişlemesi olasılığına dikkat çekti.

İkinci çeyrekte güçlü doların gelişmekte olan pazarlarda likidite koşullarını sıkılaştıracağı öngören, Çin İnşaat Bankası strateji şefi Cliff Zhao, ikinci çeyrekte piyasaların, özellikle dolar için, uçucu olacağını beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın onayladığı, 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi kapsamında, yılda 75 bin dolardan az kazanan bireylere 1.400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanması öngörülüyor. Eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, aşı dağıtımı, COVID-19 testi, kira yardımı ve okullar için de finansman desteği yer alıyor.

Paketin açıklanması ardından, dolar endeksi Cuma günü TSİ 13:40’da yüzde 0,48 artışla 91,9 puana yükselerek 2020 yılının kasım ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Avrupa Merkez Bankası’nın Euro Bölgesi tahvil getirilerindeki artışı önlemek için para basma hızını artıracağını açıklamasıyla Euro dolar karşısında yüzde 0,6 değer kaybederek 1,19 düzeyine çekildi. Dolar, Japon Yen’inin 2020 yılının haziran ayından bu yana en düşük düzeyine gerilemesiyle, yen karşısında yüzde 0,6 değer kazanarak 109.140 düzeyine yükseldi.