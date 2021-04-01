Doların küresel döviz rezervleri içindeki payı azaldı

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre doların global döviz rezervleri içinde payı 2020 yılının son çeyreğinde 1995'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Dördüncü çeyrekte euronun global döviz rezervleri içinde oranı ise 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Doların global rezervler içinde oranı 2020 dördüncü çeyrekte, bir önceki çeyrekteki düzey olan yüzde 60,5'ten, yüzde 59'a indi. 1995'te bu oran yüzde 58 olmuştu. 2001 yılında ise doların payı yüzde 73'e yaklaşmıştı.

Euronun payı dördüncü çeyrekte üçüncü çeyrekteki yüzde 20,5'ten, yüzde 21,2'ye yükseldi. 2009 yılında bu oran yüzde 28'e kadar çıkmıştı.

Doların global rezervler içinde payı azalsa da, toplam tutarı arttı. Üçüncü çeyrekte global rezervler içindeki dolar miktarı 6 trilyon 939 milyar dolar olurken, dördüncü çeyrekte bu rakam 7 trilyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Euro cinsinden rezervler de yüzde 7 artarak 2,52 trilyon dolar oldu.

Dördüncü çeyrekte uluslararası rezervler içinde Çin Yuanı'nın payı yüzde 2,25'e çıkarken, yuan cinsinden rezervlerin miktarı yüzde 9 artışla 267 milyar dolar oldu