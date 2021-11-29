Dört senaryoda Omicron ekonomiyi nasıl etkiler?

ABD'li banka Goldman Sachs ekonomistleri, COVID-19'un Omicron varyantının küresel ekonomiye etkisi üzerine dört farklı senaryo geliştirdi.

Banka ekonomistleri, Omicron'un Delta varyantına göre daha hızlı yayılması senaryosunda, 2022 ilk çeyreğinde küresel büyümenin yaklaşık yüzde 2,5 gerileyeceğini öngördü. Bu senaryoda 2022 için önceki tahminlerine göre 0,4 yüzde puan düşüşle yüzde 4,2 büyüme tahmini yapıldı.

Omicon'un Delta'ya göre ağır geçeceği ve hastaneye yatışların artacağı ikinci senaryonun küresel büyümeye daha ağır zarar vereceği ve enflasyon etkisinin muğlak olacağı öngörüldü.

Omicron'un 'yanlış alarm' senaryosunda da küresel büyüme ve enflasyon üzerinde ciddi bir etki yapması beklenmiyor.

Hızlı yayılarak hafif semptomlarla atlatıldığı dördüncü senaryoda ise küresel büyümenin baz senaryosundan hızlı gerçekleşeceğini, enflasyonun ise talebin dengelenmesi ve arz zincirindeki düzenlemelerle hız kaybedeceği öngörüldü.