Dow Jones ve S&P 500 rekor düzeyde kapandılar

ABD Başkanı Joe Biden'in imzaladığı pakette yer alan 1.400 dolarlık yardım çeklerinin Amerikalılara hafta sonu ulaştırılmaya başlayacağı haberlerinin yanı sıra, ABD'de COVID-19'a karşı aşılamanın hızlandığı açıklamaları da Wall Street'e destek verdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi, Boeing öncülüğündeki yukarı hareket ile günü yüzde 0,58 artışla 32485,59 puandan tamamladı. S&P 500 Endeksi yüzde 1,04 yükselerek 3939,34 puandan günü kapatırken, Nasdaq Bileşik endeksi yüzdee 2,52 ve Nasdaq 100 yüzde 2,36 arttı.

ABD hisse senedi piyasalarında olumlu hava bu sabah vadeli endekslerde de devam ediyor. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,30, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,16 artı. Nasdaq 100 ise düne göre yüzde 0,07 ekside.



