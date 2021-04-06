Dow Jones ve S&P 500 rekor seviyelere ulaştı

New York borsası, ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 370 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,13 artışla 33.527,19 puana çıktı. S&P 500 endeksi, yüzde 1,41 artarak 4.076,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 kazançla 13.705,59 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan verilere göre, hizmet sektörünün önemli göstergelerinden Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, martta aylık 8,4 puan artışla 63,7 değerini alarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalarda, cuma günü açıklanan istihdam verisinin yarattığı iyimserlik de etkili olmaya devam etti. ABD'de tarım dışı istihdam, martta 916 bin kişi artarak, Ağustos 2020'den bu yana en yüksek artışı gösterirken, işsizlik oranı yüzde 6'ya gerilemişti.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, katıldığı bir etkinlikte, G20 ülkeleriyle birlikte küresel asgari kurumlar vergisi üzerinde çalıştıklarını belirterek, küresel ekonominin, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinde daha eşit bir oyun alanına dayalı olarak gelişmesini, inovasyonu, büyümeyi ve refahı teşvik etmesini sağlamak için küresel bir asgari vergi kullanılabileceğini söyledi.