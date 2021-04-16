Dow Jones ve S&P 500 rekor tazeledi

New York borsası, iyi gelen ekonomik veriler ve toparlanma iyimserliğinin etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,48 artışla 34.200,67 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artarak 4.184,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 kazançla 14.052,34 puana yükseldi. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta ulaştıkları puanlarla rekor tazeledi.

Tüketici güveni 1 yılın zirvesinde

ABD'de bu hafta beklenenden iyi gelen perakende satış ve haftalık işsizlik başvurularına ilişkin verilerin ardından bugün açıklanan tüketici güven endeksi de 1 yılın zirvesine çıktı.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda aylık 1,6 puan artışla 86,5 değerine yükselerek Mart 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede konut başlangıçları da martta aylık yüzde 19,4 artışla 1 milyon 739 bine yükselerek Haziran 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkarken, inşaat izinleri yüzde 2,7 artışla 1 milyon 766 bine yükseldi.

Morgan Stanley de kârını artırdı

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America ve Citigroup'un ardından Morgan Stanley de bugün bu yılın ilk çeyreğinde karının arttığını duyurdu.

Morgan Stanley'nin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 143 artarak 4,1 milyar dolara ulaşırken, bankanın geliri aynı dönemde yüzde 60,7 artışla 15,7 milyar dolara yükseldi.