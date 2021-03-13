Dow Jones ve ve S&P 500 rekor tazeledi

New York borsası, tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 290 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,90 artışla 32.778,64 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artarak 3.943,34 puana çıkarken Nasdaq endeksi yüzde 0,59 azalışla 13.319,86 puana düştü.

Endeksler, COVID-19 salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin yasalaşmasına rağmen, tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle karışık bir seyir izledi.

Piyasalarının gündemini uzun süredir meşgul eden ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, Temsilciler Meclisinde kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştı.

Ayrıca Biden, tüm eyaletlere 1 Mayıs'a kadar 18 yaş üzeri herkesin COVID-19 aşısı hakkının tanımlanması ve aşı olmak için sıraya alınması talimatı verdiğini açıkladı.

Tahvil ihalelerinin sorunsuz atlatılması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon verisiyle hafta içinde düşüş eğilimi gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yönünü tekrar yukarıya çevirdi. Perşembe günü 1,48 seviyelerine gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 1,64'e kadar tırmanarak Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan ABD'de gün içinde açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık yüzde 0,5 artarak piyasa beklentileri paralelinde gerçekleşti.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de martta aylık 6,2 puan artışla 83 değerine çıkarak Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.