Draghi: ECB'nin faiz artırımı Fed'den daha yavaş olacak

İtalya Başbakanı ve Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi, ECB'nin kaçınılmaz olarak faiz artıracağını, ancak bu faiz artırımının Fed'in yaptığı artırımlara göre daha yavaş şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

Euro Bölgesi ile ABD'nin ekonomik şartlarının farklı olduğunu belirten Draghi, ABD'nin tam istihdama ulaştığını, enerji ve ham madde fiyatları dışarda bırakıldığında enflasyonun Euro Bölgesi'nden çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

Draghi, "Euro Bölgesi için faiz artırımları kaçınılmaz olsa da, bu nedenlerle faiz artırım hızı çok daha kademeli, yavaş olacak" diye konuştu.