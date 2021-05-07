Drewry Dünya Konteyner Endeksi haftalık yüzde 9,8 arttı

Denizcilik danışmanlık şirketi Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Konteyner Endeksi geçen hafta 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması yüzde 9,8 veya 489 dolar artışla 5 bin 472,33 dolara yükseldi.



Endeksin geçen yılın aynı ayına göre artışı yüzde 278,4'e ulaştı.



Drewry'nin hesaplamalarına göre, yıl başından bu yana ortalama fiyatlama 5 bin 110 dolar olurken, bu 5 yıllık ortalama olan bin 838 doların 3 bin 272 dolar daha üzerinde oluştu.



Shanghai-Rotterdam hattı haftalık yüzde 10, yıllık yüzde 469 artarken, Rotterdam-Shanghai hattı haftalık yüzde 2, yıllık yüzde 44 yukarı geldi.



Shanghai-Los Angeles hattı haftalık yüzde 18, yıllık yüzde 239, Los Angeles-Shanghai hattı haftalık yüzde 1, yıllık yüzde 16 yükseldi.