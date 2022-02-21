DTÖ: Gevşeme ticareti artırabilir

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Şubat Raporu'na göre, Mal Ticareti Barometresi'nin geçen yıl kasımdaki 99,5 puandan şubatta 98,7 puana gerilediği belirtildi. Puanın, barometrenin temel değeri olan 100'ün altında olduğuna dikkat çekilen raporda, geçen yıl ticaret hacimlerinde yaşanan güçlü toparlanmanın ardından 2022'nin başında ticarette ivme kaybının yaşandığını belirtildi.

Endeksin dibe vurduğuna dair işaretler gösterdiği belirtilen raporda, bunun yakın vadede trendin altında kalsa bile mal ticaretinin yükselebileceğini gösterdiği ifade edildi.

Tedarik zinciri aksamalarıyla birlikte COVID-19 kısıtlamalarının düşüşte etkili olduğu kaydedilen raporda, "Bu önlemlerin gevşetilmesi önümüzdeki aylarda ticareti artırabilir ancak gelecekteki COVID-19 varyantları ekonomik faaliyet ve ticaret için risk oluşturmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Raporda, tedarik kesintilerinin küresel mal ticaretindeki toparlanmanın gücünü azalttığı ancak tedarik zinciri baskıları bazı gevşeme işaretleri gösterdiği için bu durumun değişmeye başlayabileceği belirtildi.

Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altındaki büyümeye işaret ediyor. DTÖ Küresel Mal Ticareti Barometresi yılda 4 kez yayınlanıyor.