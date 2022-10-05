DTÖ, küresel ticarette keskin bir yavaşlama öngörüyor

Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette yavaşlamanın gelecek yıl ilk tahmin edilenden daha keskin olmasının beklendiğini bildirdi.

Enerji maliyetlerinde artış ve artan faiz oranlarının hane halkının talebini zayıflattığına dikkat çeken DTÖ, 2023 yılında ihracat ve ithalatların sadece yüzde 1 artmasını beklediklerini vurguladı. Kuruluş daha önce 2023 yılında küresel mal ticaretinin yüzde 3,4 büyümesini beklediklerini ifade etmişti.

Kuruluş, zayıflayan talebin yönlendirdiği ticarette yavaşlamanın fiyat baskılarını aşağı çekeceğini öngördüklerini de vurguladı.

DTÖ, 2021 yılında yüzde 9,7 büyüyen küresel ticaretin bu yıl ise ilk anda öngörülün yüzde 3'den daha hızlı yüzde 3,5 büyümesinin beklendiğini belirtti.