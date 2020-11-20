DTÖ mal ticaretinde toparlanma olduğunu açıkladı

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Mal Ticareti Barometresi, COVID-19 krizinde büyük bir azalma gösteren mal ticaretinin toparlanmaya başladığını ancak büyümenin ne kadar sürdürülebilir olduğunun belirsiz olduğunu gösterdi.

DTÖ raporunda, "Barometre endeksinde, dış siparişler etkisiyle keskin bir yükseliş oldu ancak diğer verilerdeki belirsizlikler ve COVID-19 salgınının ikinci dalgası ekonomi üzerinde baskı yaratabilir" ifadelerine yer verildi.

Rapora ayrıca, ticaret konusunda belirsizliklerin halen çok fazla olduğu ve ikinci dalganın Avrupa ve Kuzey Amerika'da etkisini gösterdiği belirtildi. Alınan önlemler kapsamında işletmelerin yeniden kapanacağı ve mali sorunlar yaşanma ihtimaline işaret edildi.