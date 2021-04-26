DTÖ: Reformların hedefi Çin olmamalı

Dünya Ticaret Örgütü Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala, global ticaret reformlarında diğer uluslararası güçlerin hedefi haline geldiğini hissettirecek adımlar atılmaması halinde Çin'in reformların hayata geçirilmesinde işbirliği yapmasının daha muhtemel olduğunu söyledi.

DTÖ kurallarında reform için aralarında Çin'in de olduğu 164 üyenin oybirliğinin gerektiğini hatırlatan Ngozi Okonjo-Iweala, "Çin'e hedeflendiği hissi vermemeliyiz. Çin, hedef alındığı hissine kapılır ise çok fazla direnç ile karşı karşıya kalınır" diye konuştu.

Şu ana kadar Çin ile yaptığı görüşmelerin çok yapıcı geçtiğini belirten DTÖ Başkanı, "Eğer sanayiye sağlanan destekler gibi konuları masaya getirir ve bunları Çin ile paylaşırsak bunları değerlendirmekte istekli olacaklarını düşünüyorum" dedi.