Dünya Bankası, 500 milyon doz aşı için finansman sağlayacak

Bloomberg'in haberine göre, Dünya Bankası Güney Afrika'da Johnson & Johnson aşısının üretimi için 712 milyon dolarlık finansman paketi açıkladı. Bu destek kapsamında, Güney Afrikalı ilaç firması Aspen tarafından 30 milyon dozu Güney Afrika'da kullanılmak üzere yıl sonuna kadar 250 milyon doz Johnson & Johnson aşısının üretilmesi hedefleniyor.

Ülkede 2022 yılı sonuna kadar toplam 500 milyon Johnson & Johnson aşısı üretilmesi planlanıyor. Johnson & Johnson aşılarının fikri mülkiyet hakkı ise Aspen ile paylaşılmayacak.

Güney Afrika'da COVID-19 vakaları hızla artıyor

COVID-19'un Delta varyantına rastlanan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 27 Haziran'da COVID-19 tedbirlerini 4. seviyeye yükseltmişti. Yeni tedbirler kapsamında ülkede alkol satışı ve her türlü sosyal, dini ve siyasi toplantı yasaklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 19 bin 506 kişinin COVID-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 1 milyon 973 bin 972'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 383 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 60 bin 647'ye ulaştı.