Dünya Bankası Çin'in büyüme tahminlerini düşürdü

Banka, Doğu Asya ve Pasifik bölgesi ekonomilerine ilişkin raporunun ekim sayısını "Toparlanma için Reformlar" başlığıyla yayımladı.

Doğu Asya ve Pasifik bölgesindeki gelişmekte olan ekonomilerin çoğunda büyümenin bu yıl COVID-19 salgınının etkilerini atlattığı belirtilen raporda, ancak büyümenin salgını kontrol altına almak için karantina önlemlerini sürdüren Çin'de ivme kaybettiği kaydedildi.

Raporda, geçen yıl yüzde 2,6 olan Çin hariç gelişen Doğu Asya ve Pasifik ekonomilerindeki büyümenin bu yıl yüzde 5,3'e çıkmasının beklendiği aktarıldı. Dünya Bankası, daha önceki tahminlerinde Çin hariç Doğu Asya ve Pasifik ekonomilerinin bu yıl yüzde 4,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

Bankanın raporunda, Çin dahil Doğu Asya ve Pasifik ekonomilerinin ise bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 4,6 büyümesinin beklendiği belirtildi. Dünya Bankası, daha önce Çin dahil Doğu Asya ve Pasifik ekonomilerinin bu yıl yüzde 5 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

Daha önce bölgedeki toparlanmaya öncülük eden Çin ekonomisinin büyüme tahminlerinde ise aşağı yönlü revizyona gidilen raporda, Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 2,8'e ve 2023 yılı büyüme tahmini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,5'e düşürüldü.

Raporda, Çin ekonomisinin 1990'dan bu yana ilk kez bu yıl Doğu Asya'daki diğer gelişmekte olan ekonomilerden daha yavaş büyümesinin beklendiği bildirildi.