Dünya Bankası, küresel büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle bu yıl küresel büyüme tahminini düşürdü. Kuruluş, 2022’de küresel büyüme tahminini ocak ayındaki yüzde 4,1’lik seviyeden yüzde 3,2’ye düşürdü.

Aşağı yönlü revizyonda Rusya ve Ukrayna’nın da dahil olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki tahminler etkili oldu.

Banka, savaş nedeniyle yaşanan krize müdahale amaçlı 170 milyar dolarlık bir paketi harekete geçirmeyi görüşeceklerinin sinyallerini de verdi.

Dünya Bankası Başkanı yaklaşık 170 milyar dolarlık, yeni 15 aylık kriz finansman paketi üzerinde görüşmelerin bankanın önümüzdeki haftalardaki yönetim kurulu toplantısında yapılacağını belirtti.

Banka, pandemi döneminde 157 milyar dolarlık kaynağı harekete geçirmişti. Malpass, geçen yıl yüzde 5,7 küresel büyüme yakalandığını hatırlattı.