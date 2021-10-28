Dünya Bankası Sudan'a yardımları askıya aldı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Sudan'daki son olaylardan büyük endişe duyduğunu, bu durumun ülkenin sosyal ve ekonomik toparlanması ile kalkınması üzerinde yaratabileceği "dramatik" etkiden korktuğunu belirtti.

Sudanlı yetkililerle görüşmek üzere geçen haftamlarda Hartum'u ziyaret ettiğini belirten Malpass, ülkenin ekonomik ve sosyal dönüşümünü görüştüğünü aktardı.

Dünya Bankası Grubu'nun, Sudan Aile Destek Programı'nı oluşturmak ve ülkenin COVID-19 aşısının kullanıma sunulmasını desteklemek için diğer kalkınma ortaklarıyla birlikte çalıştığını ve Sudan'ın yakın bir ortağı olduğunu dile getiren Malpass, ülkenin iddialı bir ekonomik reform paketine başlama aşamasında olduğunu kaydetti.

Dünya Bankası Grubu'nun, Sudan'daki tüm operasyonlarına yönelik ödemeleri askıya aldığını belirten Malpass, durumu yakından izleyip değerlendirdikleri için yeni operasyonları işleme koymayı da durduklarını ifade etti.