Dünya Bankası, Ukrayna'ya 300 milyon dolar kredi verilmesini onayladı

Dünya Bankası Ukrayna'ya yoksullukla mücadeleye destek amaçlı 300 milyon dolar kredi verilmesini onayladı. COVID-19 salgınının yarattığı kriz karşısında düşük gelirli aileleri desteklemeyi amaçlayan kredinin ilk dilimi olan 150 milyon dolarlık kısmı nisan ayında verilecek.

Dünya Bankası, üye olduğu 1992'den bu yana Ukrayna'ya 80 proje ve program için 14 milyar dolardan fazla kredi sağladı.