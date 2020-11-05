Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları 2022'ye ertelendi
Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası IMF, koronavirüs salgını nedeniyle yıllık toplantılarının 2022'ye ertelendiğini duyurdu.
Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF), koronavirüs salgını nedeniyle Ekim 2021'de Fas'ın Marakeş kentinde yapılması planlanan yıllık toplantılarının 2022'ye ertelendiğini duyurdu.
IMF ve Dünya Bankası'ndan eş zamanlı olarak yapılan açıklamada, yıllık toplantıların 2 yıl art arda Washington DC'deki IMF ve Dünya Bankası merkezlerinde, 3 yılda bir ise üye ülkelerin birinde yapıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Ekim 2021'de Fas'ın Marakeş kentinde yapılması planlanan Dünya Bankası Grubu-IMF yıllık toplantılarının COVID-19 salgını nedeniyle 12 ay ertelendiği aktarıldı.
Kaynak: AA