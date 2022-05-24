Dünya Bankası’ndan Fas'a 350 milyon dolar destek

Dünya Bankası, yaptığı açıklama ile Fas’a 350 milyon dolarlık destek vereceğini duyurdu. Açıklamada, “Yeni iş fırsatları ve ekonomik büyüme sağlayacak bu program, Ukrayna'daki savaşın etkisiyle önemi daha çok artan doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve gıda güvenliğine katkı sunacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fas hükümetinin yürüttüğü mavi ekonomi programı için Dünya Bankasının 350 milyon dolarlık yeni finansman paketine onay verdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Fas'ın kıyı bölgelerindeki ekonominin ülkedeki gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 50'den fazlasını oluşturduğu belirtilerek, ülkenin su ürünleri ve deniz yosunlarının yetiştirilmesinin yanı sıra yenilenebilir deniz enerjisi gibi alanlarda potansiyel taşıdığına dikkat çekildi.

Dünya Bankası Fas Direktörü Jesko Hentschel de karara ilişkin "Atlas Okyanusu ve Akdeniz'de kıyısı olması sebebiyle Fas, mavi ekonominin gelişimi için güçlü bir potansiyele sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada 2008 küresel finans krizi sonrası ortaya çıkan mavi ekonomi kavramı; deniz ve okyanuslarda sürdürülebilir büyümenin sağlanarak yürütüldüğü ekonomik faaliyetleri kapsıyor. Mavi ekonomiyle, deniz ve okyanuslardaki ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve su kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.