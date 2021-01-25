Dünya Ekonomik Forumu bugün online olarak başlıyor

Küresel piyasaların gündemi bu hafta WEF zirvesi ile yoğun olacak. 25-29 Ocak arasında gerçekleştirilecek zirveye dünya genelinden 2000'den fazla lider katılacak.

Forumun bu yılki gündem konusu "Güvenin yeniden inşası için kritik bir yıl" olacak.

Forumda 25 devlet başkanı ve hükümet temsilcilerinin küresel ölçekte acil işbirliği ihtiyacını konuşması hedefleniyor.

140 ayrı etkinlikte 600 şirket CEO'sunun özel sektörü temsilen değerlendirme yapması bekleniyor.

Etkinliklerde ayrıca sivil toplum, akademi ve sanat dünyasından temsilciler de yer alacak.