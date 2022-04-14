Dünya konteyner endeksi, üst üste 7. haftada da geriledi

Denizcilik danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya konteyner endeksi 14 Nisan ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

Böylece endeks üst üste yedinci haftasında da geriledi ve 8 bin dolar seviyesinin altına geldi.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Konteyner Endeksi söz konusu dönemde 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 7 bin 945,31 dolar olarak belirlendi. Endeks geçen hafta 8 bin 41,50 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Endeksin geçen yılın aynı ayına göre artışı yüzde 62,0 oldu.

Yıl başından bu yana ortalama fiyatlama 9 bin 38 dolar olurken, bu 5 yıllık ortalama olan 3 bin 232 doların 5 bin 805 dolar daha üzerinde oluştu.