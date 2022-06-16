Dünya konteyner endeksinde düşüş 16'ıncı haftaya girdi
Denizcilik danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya konteyner endeksi 16 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 1,0 düşüş gösterdi. Böylece endeks üst üste 16'ıncı haftasında da geriledi.
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Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Konteyner Endeksi söz konusu dönemde 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 7 bin 502,43 dolar olarak belirlendi. Endeks geçen hafta 7 bin 578,65 dolar seviyesinde bulunuyordu.
Endeksin geçen yılın aynı ayına göre artışı geçen haftaki yüzde 13,0'ten yüzde 8,0'e indi.
Yıl başından bu yana ortalama fiyatlama 8 bin 524 dolar olurken, 5 yıllık ortalama olan 3 bin 446 doların 5 bin 78 dolar daha üzerinde belirlendi.