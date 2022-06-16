Dünya konteyner endeksinde düşüş 16'ıncı haftaya girdi

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Konteyner Endeksi söz konusu dönemde 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 7 bin 502,43 dolar olarak belirlendi. Endeks geçen hafta 7 bin 578,65 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Endeksin geçen yılın aynı ayına göre artışı geçen haftaki yüzde 13,0'ten yüzde 8,0'e indi.

Yıl başından bu yana ortalama fiyatlama 8 bin 524 dolar olurken, 5 yıllık ortalama olan 3 bin 446 doların 5 bin 78 dolar daha üzerinde belirlendi.