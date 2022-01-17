Dünyanın en zengin 10 insanı servetini ikiye katladı

Dünyanın en zengin 10 insanının servetleri pandeminin 2 yıllık döneminde (Mart 2020-Kasım 2021) servetlerini saniyede 15 bin dolar, günde 1,3 milyar dolar artırarak 700 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkardılar.

Oxfam International Yöneticisi Gabriela Bucher yaptığı açıklamada, "Eğer bu 10 kişi servetlerinin yüzde 99,99'unu kaybetseler bile, hala dünyanın yüzde 99'undan daha zengin olacaklardı. Şu anda 3,1 milyarı bulan en yoksul insanın toplam varlıklarından 6 kat daha zenginler" dedi.

Milyarderlerin servetleri COVID-19 başladığından bu yana son 14 yılda yaşanandan daha fazla arttı. Milyarderlerin servetlerindeki 5 trilyon dolarlık artış, verilern tutulmaya başlamasından bu yana görülen en büyük artış oldu.

1995'den bu yana en zengin yüzde 1'lik kesim, küresel serveten en yoksul yüzde 50'den 20 kat fazla pay aldılar.