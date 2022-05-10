EBRD: Rus gazı kesilirse COVID sonrası toparlanma ortadan kalkar

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Rus gazının ihracatının aniden durması halinde Avrupa, Orta Asya ve kuzey Afrika bölgesindeki gelişmekte olan ekonomilerde COVID salgını sonrası görülen toparlanmanın ortadan kalkmasına yol açacağını savundu.

Avrupa, orta Asya ve kuzey Afrika'da yaklaşık 40 ülkede faaliyet gösteren EBRD, Rus gazına bağımlı olarak gelişmekte olan ekonomilerin GSYH'larının gazın aniden kesilmesi halinde bu yıl yüzde 2,3 ve gelecek yıl yüzde 2 daralacağını öngördü.

EBRD baş ekonomisti Beata Javorcik, "Avrupa, Rusya'dan petrol ve gaz alımını durdurmaşı tartışıyor. Rusya'nın gaz arsını kendisinin de durdurması olasılığı var" diye konuştu.

EBRD bölgesindeki ekonomilerin 2020 yılında yüzde 2,5 daraldıkları ve geçen yıl yüzde 6,7 büyüdükleri tahmin ediliyor.

Bugün yayınladığı raporda 2022 ve 2023 yılları için bölge ülkelerine yönelik GSYH büyüme tahminlerine de yer veren EBRD, bölge ekonomileri için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 1,7'den yüzde 1,1'e indirirken, 2023 beklentisini de yüzde 4,4'ten 4,2'ye düşürdü.

Türkiye için 2022 ve 2023 büyüme tahminleri yüzde 2,6 ve yüzde 3,5 olarak korundu.