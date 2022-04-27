EBRD'den Ukrayna'ya 100 milyon euro finansman
EBRD, Ukrayna’ya 100 milyon euroluk ticaret finansmanı sağlanmasına karar verdi.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ukrayna’ya 100 milyon euroluk ticaret finansmanı sağlanmasına karar verildiğini bildirdi.
EBRD’den yapılan açıklamada, bankanın Ukrayna’da bu yılın sonunda toplam 1 milyar euro yatırıma ulaşmasının hedeflediği kaydedilirken savaş ortamında ticaretin desteklenmesi amacıyla 100 milyon euroluk finansmanın sunulacağına vurgu yapıldı.
Açıklamada, savaşın ülkenin güney-kuzey ticaret bağlantılarını etkileyerek ticaret zincirini kesintiye uğrattığına vurgu yapıldı.
Öte yandan açıklamada, Ukrayna’da savaş ortamına rağmen ekonominin yüzde 60-70’lik kısmının işlevini sürdürdüğünün tahmin edildiği, ekonominin savaş ortamı koşullarına bile hızlıca uyum sağlayabildiği hatırlatıldı.