ECB 2. çeyrekte tahvil alımını hızlandıracak

Devlet tahvillerine doğrudan bir müdahale olmayacağını söyleyen ancak bu tahvillere holistik bir açısıyla baktıklarını ve finansal koşullara etkileri nedeniyle önemli olduklarını belirten ECB Başkanı Christine Lagarde, borçlanma maliyetlerinde istenmeyen bir yükselişi engellemek için gelecek aylarda Mart 2022’ye kadar devam edecek olan 1,85 trilyon Euro’luk Pandemi Acil Tahvil Programı’nı çok daha cömert şekilde kullanılacaklarını belirtti.

Şubattan bu yana yükselen Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri, Lagarde'ın ekonomiye güven veren açıklamalarının ardından dün geriledi. 19 üyeli Euro Bölgesi’nin gösterge tahvili olarak da görülen Almanya 10 yıllık tahvil (Bund) faizi yüzde -3,353'le 1 haftanın en düşük seviyelerini test etti.

Büyüme ve enflasyona revizyon

Euro Bölgesi için 2021 büyüme öngörüsünü yüzde 3,9’dan yüzde 4’e yükselten merkez bankası, 2022’de yüzde 4,1, 2023’te ise yüzde 2,1 büyüme öngörüyor. Banka aralıktaki yüzde 1’lik enflasyon öngörüsünü de yüzde 1,5’e yükseltti. Lagarde enerji fiyatlarında görülen enflasyonun ve geçici etkenlerin bu revizyonda etkili olduğunu söyledi.



Atlantik’in öteki yakasında da hem ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasına gönderilen 1,9 trilyon dolarlık yeni paket hem de hafta başında yapılan devlet tahvili ihalesine ilginin hala güçlü olması, bir yılın zirvesine yakın dolaşan gösterge tahvil getirilerini düşürmüştü ancak dün beklenenden daha iyi gelen istihdam verisi ve piyasalarda yükselen risk iştahı, tahvil faizini tekrar yüzde 1,53 düzeyinin üzerinde hafif yükseltti.