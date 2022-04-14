ECB 3. çeyrekte varlık alımlarını sonlandıracak, faiz artışı sonrasında

Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi nedeniyle gelecek aylarda canlandırma programı kapsamında varlık alımlarının kademeli azaltılacağının sinyalini vererek para politikasında değişikliğe gitmedi. ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tuttu.

COVID-19 olması nedeniyle toplantıyı video konferans yöntemiyle gerçekleştiren ECB Başkanı Christine Lagarde, “Savaş Euro Bölgesi ekonomisini ağır şekilde etkiliyor ve belirsizliği artırıyor. Hane halklarının geçim maliyetleri ve şirketlerin üretim maliyetleri artıyor. Enflasyon çok hızlı yükseliyor ve önümüzdeki aylarda da çok yüksek kalmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“Bilanço küçültmeyi konuşmak için erken”

Net varlık alım programlarının 3. çeyrekte bitmesi gerektiğini söyleyen Lagarde, faiz artışlarının ancak net varlık alım programları bittikten ‘bir süre sonra’ başlayacağını belirtti. ‘Bir süre’ ifadesi için ise Lagarde “Bu ‘bir süre’ bir haftadan birkaç aya değişebilir” açıklaması yaptı ve ECB’nin bu konuda verilere ve koşullara göre hareket edeceğine vurgu yaptı. Lagarde, bilanço küçültme konusunu konuşmak için ise erken olduğunu söyledi ve Euro Bölgesi’nin ABD’den farklı durumda olduğuna bir kez daha dikkat çekti.

Parite düşüşte, Bund getirisi 8 yılın zirvesini gördü

Lagarde’ın açıklaması sırasında TSİ 17:24 itibariyle temmuzda ECB’den bir faiz artışı beklentisinde olan piyasalarda Euro/dolar paritesi yüzde 1’e yakın düşüşle 1,0791 düzeyine kadar geriledi. Avrupa gösterge borçlanma faizi Almanya 10 yıllık tahvil (Bund) getirisi açıklama sonrası dalgalı bir seyir izledi; Önce yüzde 0,75’e kadar çekildikten sonra TSİ 17:26 itibariyle en son 2004 yılında görülen yüzde 0,847 düzeyine kadar çıktı.

Almanya’dan ECB’ye: Fiyat istikrarını sağlamalı

Almanya Maliye Bakanı’ndan “ECB’nin büyüme sağlayamayacağı ancak fiyatları istikrara kavuşturması gerektiği” açıklaması geldi. Merkez Bankalarının bağımsızlığı nedeniyle normalde Avrupalı mali yetkililer ECB’nin politikalarına ilişkin açıklama yapmaktan çekinir. Ancak Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner Reuters’a yaptığı açıklamada “ECB’nin görevi fiyat istikrarını sağlamak. ECB ekonomik büyüme sağlayamaz. Artan fiyatlar yatırımları ve tüketimi tehdit ediyor. Kamu maliyesine ve refaha yönelik en büyük tehdit de enflasyon” diye konuştu.