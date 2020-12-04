"ECB acil tahvil alım programını 12 ay uzatabilir"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri gelecek hafta yapacakları toplantıda COVID-19 salgını karşısında uygulamaya konan Acil Varlık Alım Programı PEPP'i, 2022 yılı ortasına kadar, 12 ay uzatma kararı alabilirler.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ECB Yönetim Konseyi'in birçok üyesi varlık alım programının 12 ay uzatılmasını öngörürken, programın 6 ay için uzatılması taraftarı olanlar da var.

Bloomberg'ün bu hafta yaptığı ankete katılan ekonomistler ise ECB'nin pandemi sona erene kadar Euro Bölgesi'nde borçlanma maliyetlerini tutma niyeti çerçevesinde varlık alım programını 2021 sonuna uzatacağını ve programın büyüklüğünün 500 milyar euro artırılarak 1,85 trilyon euroya çıkarılacağını öngörmüşlerdi.

Kaynaklar, varlık alım programının uzatılmasına Yönetim Konseyi içinde muhalefet edenler olacağını, Başkan Lagarde'nin 25 üye arasında görüş birliği sağlamakta zorlanabileceğini de ifade ettiler.

ECB Yönetim Konseyi 10 Aralık tarihinde toplanacak.