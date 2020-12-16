ECB, Avrupa bankaları için temettü yasağını eylül ayına dek kaldırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa bankalarının 9 aylık yasağın ardından 2021 yılının eylül ayına kadar sınırlı temettü ödemesine başlayabileceğini duyurdu.

Diğer yandan ECB, pandeminin yol açtığı ekonomik kriz dikkate alındığında bankaları temettü, ikramiye ödemeleri konusunda ihtiyatlı olmaya da çağırdı.

ECB açıklamasında, temettü ödemelerinin ve hisse geri alımlarının geçtiğimiz 2 yıldaki toplam karın yüzde 15 altında olmasının veya Tier 1 oranının yüzde 0,2'sinden daha yüksek olmaması gerektiğini de belirtti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) temettü yasağını geçtiğimiz hafta kaydırmış ve kararda temettü dağıtımını 2019 ve 2020 karlarının yüzde 25'i ile sınırlı tutmuştu.