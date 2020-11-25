ECB: Banka karlılıkları ve ekonomi büyümeleri halen zayıf
Avrupa Merkez Bankası Euro Bölgesi bankalarının karlılıklarının düşük kalacağını açıkladı.
COVID-19 salgınının ekonomik etkileri piyasalardaki olumsuz etkisine devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yayımladığı kasım ayı için Finansal İstikrar Değerlendirmesi'nde Euro Bölgesi bankalarının karlılıklarının zayıf görünümü sürdürdüğü belirtildi.
Raporda, Euro Bölgesi bankalarının COVID-19 krizinin olumsuz etkilerine karşı artırılmış dayanıklılıklarına rağmen karlılıklarının düşük kaldığı ifade edildi.
Mecvut beklentilerin karlılık düzeyinin salgın öncesi döneme 2022 yılına dek ulaamayacağı yönünde olurken, beklentiler artan vaka sayıları ve sertleşen tedbirler etkisiyle aşağı yönlü güncellendi.
Raporda, Euro Bölgesi'nin ekonomik faaliyetinin 2023 yılına dek salgın öncesi döneme erişmesinin beklenmediği, ancka yakın dönemde COVID-19 aşılarına erişim sağlanırsa toparlanmanın tahmin edilenden önce gerçekleşebileceği ifade edildi.